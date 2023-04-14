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В Краснодаре полицейские оказали помощь парню, который истекал кровью на тротуаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sotrudniki-politsii-okazali-pomoshh-parnyu-kotoryj-istekal-krovyu-na-trotuare
В Краснодаре полицейские оказали помощь парню, который истекал кровью на тротуаре
Фото t.me/chpkrasnodara

Инцидент произошел 14 апреля возле трамвайной остановки на улице Гоголя в районе вокзала Краснодар 1.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографии видно, как молодой человек лежит на тротуаре. Вокруг много следов крови.

«На улице Гоголя молодой человек получил травмы. Проезжающий мимо наряд ДПС заметил его и оказал ему необходимую доврачебную помощь. После чего пострадавшего доставили в больницу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции добавили, что обстоятельства, при которых парень получил травмы, устанавливаются. По предварительным данным, пострадавший был в компании приятелей и получил травмы при падении около ступенек магазина.

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