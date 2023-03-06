Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nakryla-plashhom-palatkoj-kinolog-iz-novorossijska-okazala-pomoshh-muzhchine-poteryavshemu-soznanie-na-ulitse
Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
Фото t.me/propolice_nvrsk

Инцидент произошел в районе Мысхакского шоссе города-героя.

Кинолог УМВД России по Новороссийску старший лейтенант полиции Наталья Береза ехала за рулем автомобиля и увидела, как на тротуаре молодой человек потерял сознание. Кинолог остановилась, накрыла пострадавшего его плащом-палаткой, чтобы он не замерз, пока едет скорая помощь. Также она помогла медикам положить пациента на носилки.

В настоящее время жизнь и здоровье мужчины вне опасности, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Читайте также: накормили и вынесли из леса — спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в Новороссийске.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  2. Жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре
  3. Подростки второй день подряд массово собрались на улице в Новороссийске
  4. Новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги
  5. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  6. Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре
Прямой эфир
Мы в соцсетях