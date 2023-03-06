Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
Происшествия
06.03.2023 15:51
Инцидент произошел в районе Мысхакского шоссе города-героя.
Кинолог УМВД России по Новороссийску старший лейтенант полиции Наталья Береза ехала за рулем автомобиля и увидела, как на тротуаре молодой человек потерял сознание. Кинолог остановилась, накрыла пострадавшего его плащом-палаткой, чтобы он не замерз, пока едет скорая помощь. Также она помогла медикам положить пациента на носилки.
В настоящее время жизнь и здоровье мужчины вне опасности, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.
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