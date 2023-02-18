Накормили и вынесли из леса: спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в Новороссийске
Происшествия
18.02.2023 17:15
В службу спасения Новороссийска позвонил мужчина. Он рассказал, что в лесу недалеко от улицы Днестровской нашел человека, который не может передвигаться самостоятельно.
Звонивший также сообщил, что у мужчины сломана нога и он очень голодный.
Спасатели незамедлительно выехали на место. Они накормили пострадавшего и вынесли из леса на самодельных носилках. Спасатели несли мужчину 400 м до автомобиля, а потом вывезли его в город и передали сотрудникам скорой помощи.
«Спасибо что не проходите мимо чужой беды!», —написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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