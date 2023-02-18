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Накормили и вынесли из леса: спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nakormili-i-vynesli-iz-lesa-spasateli-pomogli-slomavshemu-nogu-muzhchine-v-novorossijske
Накормили и вынесли из леса: спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в Новороссийске
Фото @alekseioderov

В службу спасения Новороссийска позвонил мужчина. Он рассказал, что в лесу недалеко от улицы Днестровской нашел человека, который не может передвигаться самостоятельно.

Звонивший также сообщил, что у мужчины сломана нога и он очень голодный.

Спасатели незамедлительно выехали на место. Они накормили пострадавшего и вынесли из леса на самодельных носилках. Спасатели несли мужчину 400 м до автомобиля, а потом вывезли его в город и передали сотрудникам скорой помощи.

«Спасибо что не проходите мимо чужой беды!», —написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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