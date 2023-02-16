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На Кубани спасатели освободили ребенка от пластикового горшка, который застрял у него на шее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-spasateli-osvobodili-rebenka-ot-plastikovogo-gorshka-kotoryj-zastryal-u-nego-na-shee
На Кубани спасатели освободили ребенка от пластикового горшка, который застрял у него на шее
Фото t.me/mingochskk

Инцидент произошел 15 февраля в Кореновском районе.

Спасателям позвонила женщина и рассказала, что ее полуторагодовалый ребенок надел себе на голову пластиковый горшок, который застрял так, что снять его собственными силами не получилось.

Спасатели Кореновского отряда «Кубань-СПАС» выехали на место. Горшок пришлось перекусывать слесарным инструментом. Его сняли с шеи ребенка быстро и аккуратно, медицинская помощь не потребовалась, сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

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