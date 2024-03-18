Житель Кубани попал в колонию за попытку купить водительские права в Якутии

Суд приговорил жителя Краснодарского края к пяти годам в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 700 тыс. рублей.

По данным следствия, в марте 2022 года ранее судимый житель Кубани в Нерюнгри Республики Саха решил получить водительские права, не сдавая экзамены. Для этого он передал через посредника взятку сотруднику ГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району в размере 70 тыс. рублей.

На злоумышленника и посредника завели уголовные дела за взяточничество. В основу решения суда легло мнение государственного обвинителя и наличие у подозреваемого непогашенной судимости.

«В отношении получателя взятки уголовное дело находится на рассмотрении суда. В отношении посредника уголовное дело прекращено в связи с активным способствованием раскрытию преступления», — сообщили в прокуратуре Нерюнгри.

Житель Кубани получил пять лет колонии общего режима, а также штраф на сумму 700 тыс. рублей. На его гараж и автомобиль наложили арест до исполнения им наказания в виде штрафа. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает Nerulife.

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