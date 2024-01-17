За попытку дать взятку сотруднику ФСБ на 3,5 года осудили жителя Краснодара

Прикубанский районный суд огласил приговор обвиняемому в покушении на дачу взятки оперуполномоченному отдела «М» УФСБ России по Краснодарскому краю.

Из приговора суда следует, что подсудимый в ноябре 2022 года обратился к сотруднику ФСБ с просьбой посодействовать, чтобы его знакомая из Узбекистана прошла тест по русскому языку, не сдавая его.

Подсудимый обещал сотруднику ФСБ 100 тыс. рублей. При этом знакомой, за которую он просил, была озвучена сумма 140 тыс. рублей. Так, он хотел присвоить 40 тыс. рублей. Женщина согласилась и отправила ему деньги, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Оперативник сообщил о предложении руководству и в региональное управление СК. После передачи денег злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Подсудимый полностью признал вину, его приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима, а также штрафу 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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