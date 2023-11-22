Экс-судью горсуда Адыгеи посадили на 5 лет за получение 50 тыс. рублей взятки

В Волгоградском областном суде в ноябре рассмотрели апелляцию на приговор Красногвардейского районного суда Адыгеи в отношении экс-судьи Майкопского городского суда.

По данным следствия, в ноябре 2021 года в своем служебном кабинете судья получил от представителя истца по гражданскому делу 50 тыс. рублей взятки за удовлетворения иска об изъятии автомобиля из чужого незаконного владения.

Возбудили уголовное дело о взятке. Квалификационная коллегия судей Адыгеи досрочно прекратила полномочия судьи. Во время следствия он признал вину. В ноябре 2022 года Красногвардейский районный суд Адыгеи назначил судье 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,5 млн рублей.

Прокуратура сочла приговор наказание мягким, а защита осужденного — суровым. Решение было обжаловано. Волгоградский областной суд ужесточил приговор и заменил условный срок на пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а также оставил без изменения сумму штрафа, сообщает ТАСС.

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