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Помощника судьи на Кубани будут судить за наезд на женщину и побег с места ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pomoshhnika-sudi-na-kubani-budut-sudit-za-naezd-na-zhenshhinu-i-pobeg-s-mesta-dtp
Помощника судьи на Кубани будут судить за наезд на женщину и побег с места ДТП
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельная авария произошла вечером 28 апреля на улице Жукова в Крымске.

В ноябре материалы дела в отношении 37-летнего мужчины о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть, передали в суд.

По версии следствия, помощник мирового судьи Крымского района ехал за рулем автомобиля Skoda Octavia по улице Жукова со стороны улицы Авиационной в направлении улицы Таманской. Он отвлекся за рулем и выехал на правую обочину, где сбил 59-летнюю местную жительницу. Водитель не остановился и уехал. Пострадавшая погибла на месте ДТП.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. На имущество обвиняемого наложили арест. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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