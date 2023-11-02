Помощника судьи на Кубани будут судить за наезд на женщину и побег с места ДТП

Смертельная авария произошла вечером 28 апреля на улице Жукова в Крымске.

В ноябре материалы дела в отношении 37-летнего мужчины о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть, передали в суд.

По версии следствия, помощник мирового судьи Крымского района ехал за рулем автомобиля Skoda Octavia по улице Жукова со стороны улицы Авиационной в направлении улицы Таманской. Он отвлекся за рулем и выехал на правую обочину, где сбил 59-летнюю местную жительницу. Водитель не остановился и уехал. Пострадавшая погибла на месте ДТП.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. На имущество обвиняемого наложили арест. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: краснодарский экс-судья Захарчевский частично признал свою вину по делу о погибшем в ДТП велосипедисте.