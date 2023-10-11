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Житель Кубани попал в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-popal-v-dtp-s-rejsovym-avtobusom-i-legkovushkoj
Житель Кубани попал в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой
Фото t.me/mvd01ra

Авария произошла 11 октября около 11:45 на подъезде к Майкопу от трассы «Кавказ» в Адыгее.

По предварительным данным, 18-летний житель Гиагинского района ехал за рулем отечественного автомобиля, не справился с управлением и врезался в «Ладу Приору», за рулем которой находился 19-летний житель Краснодарского края.

После этого легковушка врезалась в рейсовый автобус ПАЗ, который ехал по маршруту Майкоп — Кужорская. В автобусе кроме 63-летнего водителя находились 6 пассажиров.

В результате аварии никто не пострадал. Движение на одной полосе трассы на время перекрыли. В полиции по факту ДТП проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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