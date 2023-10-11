Подросток погиб за рулем Mercedes, врезавшись в дерево под Геленджиком

Смертельная авария произошла 11 октября в 8:30 на подъезде к хутору Широкая щель.

Известно, что 17-летний подросток ехал на автомобиле Mercedes Е320. Он не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в дерево.

От полученных травм несовершеннолетний водитель иномарки скончался. Полицейские выясняют подробности ДТП, в том числе, как подросток оказался за рулем машины, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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