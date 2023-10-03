Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Анапой

Авария произошла вечером 2 октября на дороге село Варваровка — хутор Рассвет.

По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Cerato, за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте до приезда скорой помощи. Травмы различной степени тяжести получили 5 человек: два пассажира ВАЗ, а также водитель иномарки и два его несовершеннолетних пассажиров. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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