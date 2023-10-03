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Водитель и два подростка пострадали в ДТП в Кореновском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-i-dva-podrostka-postradali-v-dtp-v-korenovskom-rajone
Водитель и два подростка пострадали в ДТП в Кореновском районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 2 октября около 21:00 на 4-м километре трассы Кореновск — Казаче-Малеваный — Журавская.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent ехал со стороны поселка Мирного в сторону Кореновска, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и два пассажира в возрасте 14 и 15 лет с травмами были госпитализированы в Кореновскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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