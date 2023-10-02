Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Брюховецком районе

Авария произошла 1 октября около 12:00 на проселочной грунтовой полевой дороге «Челюскинец — Бейсуг».

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Great Wall превысил скорость, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП 47-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель и его 50-летний и 41-летняя пассажиры получили травмы.

Известно, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования в алкогольном опьянении и не имел права управлять автомобилем. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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