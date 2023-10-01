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Водитель иномарки погиб из-за взорвавшегося заднего колеса в Кореновском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-iz-za-vzorvavshegosya-zadnego-kolesa-v-korenovskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Водитель иномарки погиб из-за взорвавшегося заднего колеса в Кореновском районе
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла 1 октября в 8:40 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, у автомобиля BMW взорвалось заднее левое колесо. Из-за экстренной ситуации водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

В результате ДТП водитель иномарки погиб, его жена и ребенок пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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