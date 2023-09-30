На Кубани мужчина на «Ниве» въехал в забор, пытался сбежать и ударил патрульного

ДТП, которое закончилось сопротивлением полиции, произошло 30 сентября около 4:00 на улице Лунева в станице Выселки.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением и въехал в забор частного дома.

Когда на место прибыл ближайший наряд ППС, злоумышленник попытался скрыться от правоохранителей. Патрульные догнали его, но он стал сопротивляться и ударил полицейского в лицо.

Нарушителя задержали, в отношении него составлены административные протоколы о вождении без прав и неповиновении полиции.

За удар в лицо полицейскому водителю придется отвечать по уголовной статье, материалы уже готовят для передачи в СК, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшему патрульному оказали разовую медпомощь, и он продолжил службу.

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