В суд ушло дело об избиении сотрудников ДПС на посту в Краснодаре

Преступление произошло в ночь на 29 июля на проезжей части на улице Тургенева возле временного поста полиции.

По версии следствия, автомобиль ВАЗ-2107 остановился посреди дороги, перекрыв проезд другим машинам. Сотрудник ДПС подошел к «семерке», сделал замечание водителю и попросил его предоставить документы. Сидевший за рулем молодой человек ответил, что у него нет водительского удостоверения. Полицейский предложил ему пройти на пост полиции.

Однако парень препятствовал работе инспекторов ДПС и начал избивать одного из них. В это время двое пассажиров «семерки» напали на двух других полицейских. После этого молодые люди скрылись.

Правоохранители задержали 22-летнего водителя и 19-летнего пассажира и заключили их под стражу. На них завели уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Еще один парень, напавший на полицейских, находится в розыске.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела, собрав достаточное количество доказательств. Материалы направили для рассмотрения в суд с обвинительным заключением прокурора, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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