Пьяный отдыхающий напал на сотрудника полиции в Анапе

Инцидент произошел вечером 21 августа возле пляжа в селе Витязево.

Отдыхающий подошел к полицейскому и начал его оскорблять, а затем напал на него. На помощь правоохранителю подоспели коллеги.

Агрессивного мужчину задержали, им оказался приезжий из Ростовской области. Медицинское освидетельствование показало, что он находится в алкогольном опьянении. В действия мужчины усматривают признаки преступлений по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Сотрудникам полиции оказали разовую медицинскую помощь. Материалы, собранные на агрессивного отдыхающего, передали в Следственный комитет для принятия законного решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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