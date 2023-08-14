Из-за украденной электробритвы вор-рецидивист напал с ножом на охранника гипермаркета в Краснодаре

С сообщением о нападении в полицию Краснодара обратился охранник гипермаркета на улице Минской.

Мужчина рассказал, что один из покупателей взял с прилавка электробритву, спрятал ее под футболку и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Охранник догнал вора на улице Каляева, однако тот достал нож и, угрожая мужчине, скрылся.

Полицейские в ходе розыска установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Адыгеи. Его задержали полицейские Геленджика по подозрению в двух кражах и салонов автомобилей на курорте — злоумышленник украл из машин аудиотехнику и мужскую барсетку, в которой были деньги и травматический пистолет.

При проверке правоохранители установили причастность злоумышленника еще к 20 аналогичным преступлениям — кражам мелкой бытовой техники из торговых точек в Краснодаре. В большинстве случаев мужчина выносил из магазинов электробритвы. Общая сумма ущерба — около 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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