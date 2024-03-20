Житель Кубани попал под пассажирский поезд в Ростове-на-Дону

Инцидент на железной дороге, в котором пострадал 53-летний мужчина, произошло 19 марта в 19:38 на станции Ростов-Товарный.

Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 53-летний житель станции Новосергиевской Крыловского района Краснодарского края. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности на ж/д путях.

Пострадавшего госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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