Житель Кубани получил 9 лет колонии за нападение с мачете на врача в поликлинике

Преступление произошло 31 мая прошлого года на территории городской поликлиники Геленджика.

Суд установил, что 44-летний местный житель затаил обиду на врача-инфекциониста, у которой он долгое время проходил курс лечения. Мужчина не соблюдал указания медика, поэтому лечение не приносило ему ожидаемого эффекта.

Из-за этого пациент взял туристический мачете и отправился к лечащему врачу. Он потребовал у медсестры покинуть кабинет и остался с инфекционистом наедине. Мужчина подпер дверь стулом и начал требовать от врача вернуть ему 125 тыс. рублей, которые он потратил на прописанный им лекарственный препарат. Медик отказалась платить, поэтому пациент достал мачете и начал наносить удары в шею и голову. Женщина закричала, а ее коллеги успели вовремя прийти на помощь.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Геленджикский городской суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и вымогательстве. Ему назначили 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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