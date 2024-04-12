Житель Кубани получил 8 лет колонии за избиение официантки в кафе на Камчатке

Инцидент произошел 15 августа 2023 года в одном из кафе поселка Сокоч Елизовского района. Мужчину признали виновным в покушении на убийство.

Суд установил, что 41-летний житель Краснодарского края пришел на работу в кафе в состоянии опьянения. Между ним и его коллегой произошел словесный конфликт. Мужчина решил ее убить. Он взял на кухне три ножа, спрятал их в одежде, после вернулся в зал и продолжил высказывать девушке претензии.

Когда она вошла на кухню, мужчина напал на нее. Он сильно избил девушку руками и ногами по голове и телу, а также пытался воспользоваться ножами. Злоумышленника остановили свидетели происшествия.

Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, раны и кровоподтеки. Часть лицевых мышц была парализована. На мужчину завели уголовное дело. На суде он признал свою вину в полном объеме, но заявил, что пострадавшая его спровоцировала. По его словам, «легкие удары» он нанес ей в воспитательных целях, а попавшее в сеть видео сфальсифицировано.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись зафиксировала как мужчина ударил девушку по лицу рукой, потом повалил на пол и начал бить ногами по голове. В общей сложности он ударил ее почти 30 раз. Также злоумышленник нецензурно выражался в адрес коллеги и угрожал убийством.