Житель Кубани получил 18 лет колонии за изнасилование маленьких внучек

Уголовное дело по ч. 4 и ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) рассмотрели в Краснодарском краевом суде в закрытом режиме.

По версии следствия, с 2018 по 2022 год 54-летний житель Ленинградского района совершал преступления против своих внучек, родившихся в 2009 и 2015 годах.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подозреваемого виновным в изнасиловании внучек и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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