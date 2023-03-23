Жителя Краснодарского края, развратившего на кладбище 9-летнего мальчика, посадили на 19 лет

Преступление произошло в апреле 2010 года на территории Крестительского кладбища в Заводском районе города Орел. Суд в марте этого года вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Краснодарского края.

По данным следствия, ранее судимый мужчина увидел 9-летнего мальчика, который возвращался из школы через кладбище. Злоумышленник совершил в отношении ребенка действия сексуального характера и применил насилие. После этого мужчина уехал из Орловской области и скрывался от следствия.

Возбудили уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера. Суд назначил обвиняемому 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев, сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

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