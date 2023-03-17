Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Экс-руководителя театра танцев осудили за приставание к ученику во время международного конкурса в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-rukovoditelya-teatra-tantsev-osudili-za-pristavanie-k-ucheniku-vo-vremya-mezhdunarodnogo-konkursa-v-sochi
Экс-руководителя театра танцев осудили за приставание к ученику во время международного конкурса в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении 30-летнего жителя Свердловской области, которого обвиняли в совершении развратных действий по отношению к подростку, в марте вынес Лазаревский районный суд.

По данным следствия, мужчина работал руководителем театра танцев. В июле 2022 года он привез своих учеников в Сочи для участия в международном танцевальном конкурсе. Ночью он попытался приставать к своему 15-летнему ученику. Подросток начал сопротивляться. Тогда учитель танцев его избил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно, а также на 10 лет запретил ему работать с детьми. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях.

ТОП 5 СТАТЕЙ
В чем опасность дезодорантов и антиперспирантов?
В чем опасность дезодорантов и антиперспирантов?
Детоксикация дома: как восстановить работу кишечника
Детоксикация дома: как восстановить работу кишечника
7 самых ожидаемых книжных новинок марта 2023
7 самых ожидаемых книжных новинок марта 2023
Любит ли пес палку? Какие игрушки нужны собакам
Любит ли пес палку? Какие игрушки нужны собакам
Вред курения: правда и мифы
Вред курения: правда и мифы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бывшего военного посадили на 2 года за угрозу взорвать школу в Краснодаре
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Два месяца под домашним арестом проведет мать младенца, умершего от истощения в Сочи
  4. «Именем Путина» продает домашний цветок аглаонему жительница Краснодара
  5. ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
  6. СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях