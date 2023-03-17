Экс-руководителя театра танцев осудили за приставание к ученику во время международного конкурса в Сочи

Приговор в отношении 30-летнего жителя Свердловской области, которого обвиняли в совершении развратных действий по отношению к подростку, в марте вынес Лазаревский районный суд.

По данным следствия, мужчина работал руководителем театра танцев. В июле 2022 года он привез своих учеников в Сочи для участия в международном танцевальном конкурсе. Ночью он попытался приставать к своему 15-летнему ученику. Подросток начал сопротивляться. Тогда учитель танцев его избил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно, а также на 10 лет запретил ему работать с детьми. Приговор в законную силу не вступил.

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