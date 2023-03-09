Провожал домой: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях
Преступление произошло 16 декабря 2022 года на одной из улиц в микрорайоне Черемушки. В конце февраля уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности ребенка передали в суд.
По данным следствия, пьяный 38-летний уроженец Тимашевского района вечером провожал домой девочку — подругу своих детей, которая была у них дома в гостях. В какой-то момент злоумышленник совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера.
«Возбудили уголовное дело по п. 6 ч. 4 ст. 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, не достигше1 14-летнего возраста. На период следствия подозреваемого поместили под стражу. В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину в полном объеме. Расследование завершено, материалы дела 28 февраля передали в Октябрьский районный суд Краснодара», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший следователь следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владислав Бондаренко.
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