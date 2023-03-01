Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Анапе будут судить педофила, развратившего 11-летнюю девочку в цоколе многоэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-budut-sudit-pedofila-razvrativshego-11-letnyuyu-devochku-v-tsokole-mnogoetazhki
В Анапе будут судить педофила, развратившего 11-летнюю девочку в цоколе многоэтажки
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло в августе 2022 года. В марте расследование уголовного дела в отношении 33-летнего приезжего, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, завершили.

По данным следствия, днем во дворе одного из многоквартирных домов на Анапском шоссе мужчина встретил 11-летнюю девочку. Он выдумал предлог, чтобы заманить ребенка в цокольное помещение дома. Там злоумышленник совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера. После этого мужчина скрылся. Дома девочка рассказала о случившемся матери, а та позвонила в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый попытался уехать из Анапы, но его успели задержать в короткие сроки. Во время следствия мужчина был под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.

Читайте также: в Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В СК проводят проверку по факту гибели 74-летнего мужчины при взрыве боеприпаса на Кубани
  2. СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
  3. В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом
  4. Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
  5. На Кубани будут судить шестерых женщин, которые получали выплаты и маткапитал на несуществующих детей
  6. На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший
Прямой эфир
Мы в соцсетях