В Анапе будут судить педофила, развратившего 11-летнюю девочку в цоколе многоэтажки

Преступление произошло в августе 2022 года. В марте расследование уголовного дела в отношении 33-летнего приезжего, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, завершили.

По данным следствия, днем во дворе одного из многоквартирных домов на Анапском шоссе мужчина встретил 11-летнюю девочку. Он выдумал предлог, чтобы заманить ребенка в цокольное помещение дома. Там злоумышленник совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера. После этого мужчина скрылся. Дома девочка рассказала о случившемся матери, а та позвонила в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый попытался уехать из Анапы, но его успели задержать в короткие сроки. Во время следствия мужчина был под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.

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