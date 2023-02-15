В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет

Приговор в отношении 36-летнего жителя станицы Новотитаровской, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности 13-летней девочки, в феврале вынес Динской районный суд.

По данным следствия, с октября 2020 по январь 2021 года знакомый матери 13-летней девочки совершил в отношении ребенка преступления против ее половой неприкосновенности. Злоумышленник запретил девочке рассказывать о произошедшем родственникам. В противном случае он угрожал ее убить.

Девочка рассказала о случившемся родственникам только в октябре 2021 года, после чего родители обратились с заявлением в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого поместили под стражу. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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