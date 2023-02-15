Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-iznasilovanie-13-letnej-devochki-muzhchinu-posadili-na-17-let
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Приговор в отношении 36-летнего жителя станицы Новотитаровской, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности 13-летней девочки, в феврале вынес Динской районный суд.

По данным следствия, с октября 2020 по январь 2021 года знакомый матери 13-летней девочки совершил в отношении ребенка преступления против ее половой неприкосновенности. Злоумышленник запретил девочке рассказывать о произошедшем родственникам. В противном случае он угрожал ее убить.

Девочка рассказала о случившемся родственникам только в октябре 2021 года, после чего родители обратились с заявлением в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого поместили под стражу. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае на 17 лет посадили мужчину, который почти год насиловал свою маленькую дочь.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях