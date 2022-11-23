В Краснодарском крае на 17 лет посадили мужчину, который почти год насиловал свою маленькую дочь

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о преступлении против половой неприкосновенности девочки в отношении 34-летнего обвиняемого в ноябре вынес Белореченский районный суд.

По данным следствия, в одном из поселков Белореченского района с июня 2020 года по апрель 2021 мужчина, когда жены не было дома, насиловал свою дочь. Девочке на момент преступлений не исполнилось 14 лет.

Кроме того, он снимал девочку на фото, и с июля по ноябрь 2020 года он под вымышленным именем в соцсетях продавал за деньги порнографические материалы другим пользователям сети от 30 до 480 рублей за снимок (8 эпизодов). После обыска в доме злоумышленника нашли и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и диски с информацией, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности малолетней и об изготовлении порнографических материалов и их распространении в интернете. В суде подсудимый не признал вину. Слушания проходили в закрытом режиме.

Подсудимому назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года в качестве дополнительного наказания. Осужденного также будут принудительно лечить у психиатра от педофилии в амбулаторных условиях в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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