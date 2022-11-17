В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Славянский межрайонный СО СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которых обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности девочки.

По данным следствия, с мая 2021 по май этого года в одной из станиц Красноармейского района четверо подростков совершали преступления сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 11 лет. О произошедшем девочка долго никому не рассказывала. И только весной текущего года в откровенном разговоре сообщила матери о происходящем. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что трое из четырех обвиняемых в насилии подростков в станице Полтавской угнали мопед, принадлежащий 66-летнему местному жителю. 10 декабря 2021 года они увезли его с улицы Войкова. Пока 16-летний парень следил на улице за обстановкой, двое других приятелей забрались во двор. После этого подростки продали мопед и поделили деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовные дела. Во время следствия трое обвиняемых находились под стражей. Парень, которому в момент расследования было 14 лет, находился под домашним арестом. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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