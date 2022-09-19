В Краснодарском крае будут судить велосипедиста, пытавшегося ночью изнасиловать девушку на улице

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в ночь на 20 июня в станице Новоплатнировской Ленинградского района. Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд.

По версии следствия, 27-летний мужчина катался по станице на велосипеде после употребления алкогольных напитков. На улице Почтовой он встретил незнакомую ему 21-летнюю девушку. Она приехала в гости к своей бабушке из Краснодара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина решил изнасиловать прохожую. Он повалил ее на землю, несколько раз ударил кулаками по голове и угрожал убийством. Девушка оказала ему активное сопротивление и стала громко звать на помощь. Бабушка услышала крики внучки и подбежала к ней. Увидев пожилую женщину, преступник испугался, оставил велосипед и убежал.

Очевидцы показали пострадавшей фотографию их знакомого, которые недавно проехал на велосипеде по станице. Девушка узнала в нем нападавшего.

Местного жителя задержали и возбудили на него уголовное дело. Мужчину обвинили в покушении на изнасилование с угрозой убийством. Сейчас он находится под стражей.

За попытку изнасилования 27-летнему жителю Ленинградского района грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

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