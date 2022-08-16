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В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее

Происшествия
16.08.2022 19:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-muzhchinu-kotoryj-podmeshal-znakomoj-narkotiki-i-iznasiloval-ee
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления против половой свободы женщины и незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, в октябре 2021 года мужчина нашел наркотики и оставил у себя для личного употребления. В декабре 2021 года он пришел в гости к 39-летней родственнице своей жены в один из домов на улице Чкалова. Злоумышленник скрытно добавил хозяйке дома в спиртное наркотики и дождался, когда она выпьет алкоголь.

Женщине стало плохо, тогда злоумышленник реализовал свой план и изнасиловал ее. В этот момент в дом зашла его жена, она пресекла преступление и вызвала полицию. Прибывшие правоохранители изъяли наркотики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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