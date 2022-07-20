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Жителю Ейска дали почти 15 лет тюрьмы за изнасилование двух москвичек-туристок

Происшествия
20.07.2022 16:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyu-ejska-dali-pochti-15-let-tyurmy-za-iznasilovanie-dvuh-moskvichek-turistok
Жителю Ейска дали почти 15 лет тюрьмы за изнасилование двух москвичек-туристок
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ейский районный суд рассмотрел уголовное дело и признал 37-летнего мужчину виновным в совершении двух эпизодов насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством.

Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года две подруги 23 и 26 лет приехали на отдых в Ейск из Москвы. Они были в станице Должанской, где познакомились с компанией местных жителей. С ними гулял и фигурант дела.

Ночью 31 июля мужчина вызвался отвезти девушек домой. Однако привез их на пляж, где, угрожая убийством, изнасиловал обеих, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Слушания проходили в закрытом режиме. Подсудимый свою вину не признал, он заявил, что девушки его оговорили. Однако суд счел вину подсудимого доказанной. Ему дали 14 лет 10 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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