Житель Кубани получил 16 лет колонии за изнасилование 12-летней девочки

Мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней и совершении насильственных действий сексуального характера.

Суд и следствие установили, что 28 сентября 2022 года в одном из хуторов Калининского района 25-летний мужчина увидел на улице 12-летнюю девочку, проследовал за ней и совершил преступления против половой неприкосновенности малолетней.

За это преступление мужчину суд приговорил к 16 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему на 15 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

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