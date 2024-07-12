Житель Кубани получил 14 лет колонии за изнасилование своей малолетней дочери

Слушания по уголовному делу проходили в закрытом режиме в Ейском городском суде.

По версии следствия, житель Ейска неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей дочери с сентября 2021 года по февраль 2024. В момент совершения первого преступления девочке было 11 лет.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера по ч. 4 ст. 132 УК РФ и изнасиловании по ч. 3 ст. 131 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-службы судов Краснодарского края.

Суд признал достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные Ейским межрайонным следственным отделом СКР. Обвиняемого признали вменяемым после проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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