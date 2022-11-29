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Житель Кубани погиб в перевернувшемся автомобиле в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-pogib-v-perevernuvshemsya-avtomobilya-v-adygee
Житель Кубани погиб в перевернувшемся автомобиле в Адыгее
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 28 ноября около 19:00 на 22 км обхода Майкопа.

По предварительным данным, 27-летний житель Краснодарского края ехал за рулем иномарки и не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с проезжей части и перевернулась. В результате ДТП мужчина от полученных травм погиб на месте аварии.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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