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В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-jaguar-sbil-39-letnyuyu-zhenshhinu-s-kolyaskoj
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 29 ноября в 14:00 на улице Суворовской в Новороссийске.

По предварительным данным, 59-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки Jaguar по улице Суворовской. При повороте направо на улицу Снайпера Рубахо на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 39-летнюю женщину с коляской, в которой был младенец.

В результате наезда коляска с ребенком упала. Новорожденного с матерью доставили в горбольницу № 1 Новороссийска для обследования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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