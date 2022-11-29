В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
Происшествия
29.11.2022 16:16
Авария произошла 29 ноября в 14:00 на улице Суворовской в Новороссийске.
По предварительным данным, 59-летний мужчина ехал за рулем автомобиля марки Jaguar по улице Суворовской. При повороте направо на улицу Снайпера Рубахо на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 39-летнюю женщину с коляской, в которой был младенец.
В результате наезда коляска с ребенком упала. Новорожденного с матерью доставили в горбольницу № 1 Новороссийска для обследования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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