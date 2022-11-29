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В Новороссийске в массовом ДТП с четырьмя легковушками и автобусом пострадал мужчина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-v-massovom-dtp-s-chetyrmya-legkovushkami-i-avtobusom-postradal-muzhchina
В Новороссийске в массовом ДТП с четырьмя легковушками и автобусом пострадал мужчина
Фото t.me/nvrsk_road

Массовая авария произошла 29 ноября около 7:10 на Анапском шоссе.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer двигался по Анапскому шоссе в сторону Цемдолины. Он не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди автобуса «НЕФАЗ» и врезался в него. От удара легковушку отбросило на движущийся в попутном направлении Hyundai Solaris.

Hyundai от столкновения вылетел на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21074. После этого отечественный автомобиль отбросило на движущийся в попутном направлении Hyundai Solaris, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2107. Его доставили в городскую больницу № 1 Новороссийска.

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