В Сочи влобовую столкнулись «Газель» и самосвал
Происшествия
28.11.2022 21:02
Авария произошла вечером 28 ноября на трассе Джубга — Сочи возле поселка Вардане Лазаревского района.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, какая-то машина выезжала с прилегающей территории. Чтобы в нее не врезаться, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и там влетел в самосвал.
На место прибыла машина скорой помощи. По данным очевидцев, в аварии пострадали водитель и пассажир «Газели», им потребовалась помощь медиков.
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