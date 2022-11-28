В Сочи влобовую столкнулись «Газель» и самосвал

Видео t.me/chp_sochi

Авария произошла вечером 28 ноября на трассе Джубга — Сочи возле поселка Вардане Лазаревского района.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, какая-то машина выезжала с прилегающей территории. Чтобы в нее не врезаться, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и там влетел в самосвал.

На место прибыла машина скорой помощи. По данным очевидцев, в аварии пострадали водитель и пассажир «Газели», им потребовалась помощь медиков.

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