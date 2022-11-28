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В Краснодарском крае пассажирский автобус врезался в припаркованный КамАЗ

Происшествия
28.11.2022 16:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-passazhirskij-avtobus-vrezalsya-v-priparkovannyj-kamaz
В Краснодарском крае пассажирский автобус врезался в припаркованный КамАЗ
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Авария произошла ночью 28 ноября на 116 км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся со стоящим на обочине КамАЗом. В результате ДТП водитель автобуса оказался зажат в кабине. Мужчине потребовалась помощь спасателей.

На место аварии приехали спасатели Крымского отряда «Кубань-СПАС» и муниципальной службы спасения. При помощи гидравлического инструмента они деблокировали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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