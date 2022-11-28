В Краснодарском крае в ДТП на встречке погибли два человека, пострадали четверо

Кадр из видео ЧП ЮГ

Авария произошла 28 ноября около 19:00 на трассе поселок Южный — Химзавод в Белореченском районе.

По предварительным данным, 50-летний водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Largo, за рулем которого был 45-летний мужчина.

В результате аварии погибли два человека: водитель Toyota и его 49-летняя пассажирка. Пострадали 4 человека: водитель Nissan и трое пассажиров Toyota — 36-летняя и 48-летняя женщины и 47-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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