В Краснодарском крае в ДТП на встречке погибли два человека, пострадали четверо
Авария произошла 28 ноября около 19:00 на трассе поселок Южный — Химзавод в Белореченском районе.
По предварительным данным, 50-летний водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Largo, за рулем которого был 45-летний мужчина.
В результате аварии погибли два человека: водитель Toyota и его 49-летняя пассажирка. Пострадали 4 человека: водитель Nissan и трое пассажиров Toyota — 36-летняя и 48-летняя женщины и 47-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Читайте также: в Новокубанском районе в лобовом ДТП с двумя иномарками пострадали 4 взрослых и 2 детей.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
- В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
- «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
- В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе