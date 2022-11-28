В Новокубанском районе в лобовом ДТП с двумя иномарками пострадали 4 взрослых и 2 детей
Происшествия
28.11.2022 12:54
Авария произошла 27 ноября в 15:30 на трассе Новокубанск — хутор Красная Звезда — граница Ставропольского края.
По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Nissan двигалась со стороны Новокубанска в сторону хутора Красная Звезда. Она превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там Nissan протаранил Opel.
В ДТП пострадали шесть человек. Из них двое — несовершеннолетние, сообщает Госавтоинспеция Новокубанского района в Telegram.
По факту аварии проводится проверка.
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