В Новороссийске зерновоз с прицепом вылетел с дороги на обочину и перевернулся

Видео t.me/novosti_novoross

ДТП произошло на улице 40 лет Октября по дороге к селу Кирилловка. Пострадавших нет.

По предварительным данным, водитель зерновоза не справился с управлением. Большегруз с прицепом вылетел на обочину и перевернулся колесами вверх.

«Специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства совместно с отделом ГИБДД оказали всю необходимую помощь по организации эвакуации и транспортировки грузового транспорта. Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте скоростной режим, берегите себя!» — цитирует обращение замглавы Новороссийска Александра Яменскова «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: в Новороссийске «пятерка» сбила на пешеходном переходе 12-летнюю девочку.