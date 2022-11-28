В Новороссийске зерновоз с прицепом вылетел с дороги на обочину и перевернулся
Происшествия
28.11.2022 11:37
ДТП произошло на улице 40 лет Октября по дороге к селу Кирилловка. Пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель зерновоза не справился с управлением. Большегруз с прицепом вылетел на обочину и перевернулся колесами вверх.
«Специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства совместно с отделом ГИБДД оказали всю необходимую помощь по организации эвакуации и транспортировки грузового транспорта. Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте скоростной режим, берегите себя!» — цитирует обращение замглавы Новороссийска Александра Яменскова «Наша газета. Новороссийск».
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