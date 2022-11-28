В Новороссийске «пятерка» сбила на пешеходном переходе 12-летнюю девочку
Происшествия
28.11.2022 11:08
ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя, произошло 27 ноября около 11:20 на улице Пионерской.
По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем ВАЗ-2105 двигался по Пионерской и нарушил правила проезда пешеходного перехода. Он сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба Госавтоинспеции Новороссийска в Telegram.
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