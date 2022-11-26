Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре пьяный водитель на машине жены пытался скрыться от ДПС и врезался в столб

Происшествия
26.11.2022 14:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-voditel-na-mashine-zheny-pytalsya-skrytsya-ot-dps-i-vrezalsya-v-stolb
В Краснодаре пьяный водитель на машине жены пытался скрыться от ДПС и врезался в столб
Фото t.me/fmr_krasnodar

ДТП произошло вечером 25 ноября в Фестивальном микрорайоне Краснодара.

Водитель автомобиля Kia на одной из улиц проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и стал скрываться. После непродолжительной погони мужчина не справился с управлением и въехал в столб. Он был задержан.

Выяснилось, что за рулем был 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Машина оказалась зарегистрирована на его супругу.

В отношении правонарушителя составили административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему грозит до 30 тыс. рублей штрафа или лишение прав до 2 лет. Еще 800 рублей штрафа нарушителю грозит за невыполнение требования об остановке.

По факту происшествия в полиции организовали проверку, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Краснодаре ДТП с автобусом и 3 иномарками парализовало движение на улице Российской.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
«Винный гид России-2022»: вина Краснодарского края вошли в список лучших
«Винный гид России-2022»: вина Краснодарского края вошли в список лучших
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
  4. СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
  5. В Краснодаре закрасили портрет Децла, на его месте появился мурал с Василием Чапаевым
  6. В Краснодаре начали устанавливать новогодние елки
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях