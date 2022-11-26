В Краснодаре пьяный водитель на машине жены пытался скрыться от ДПС и врезался в столб

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ДТП произошло вечером 25 ноября в Фестивальном микрорайоне Краснодара.

Водитель автомобиля Kia на одной из улиц проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и стал скрываться. После непродолжительной погони мужчина не справился с управлением и въехал в столб. Он был задержан.

Выяснилось, что за рулем был 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Машина оказалась зарегистрирована на его супругу.

В отношении правонарушителя составили административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему грозит до 30 тыс. рублей штрафа или лишение прав до 2 лет. Еще 800 рублей штрафа нарушителю грозит за невыполнение требования об остановке.

По факту происшествия в полиции организовали проверку, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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