В Краснодаре пьяный водитель на машине жены пытался скрыться от ДПС и врезался в столб
ДТП произошло вечером 25 ноября в Фестивальном микрорайоне Краснодара.
Водитель автомобиля Kia на одной из улиц проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и стал скрываться. После непродолжительной погони мужчина не справился с управлением и въехал в столб. Он был задержан.
Выяснилось, что за рулем был 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Машина оказалась зарегистрирована на его супругу.
В отношении правонарушителя составили административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему грозит до 30 тыс. рублей штрафа или лишение прав до 2 лет. Еще 800 рублей штрафа нарушителю грозит за невыполнение требования об остановке.
По факту происшествия в полиции организовали проверку, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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