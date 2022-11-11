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В Краснодаре ДТП с автобусом и 3 иномарками парализовало движение на улице Российской

Происшествия
11.11.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dtp-s-avtobusom-i-3-inomarkami-paralizovalo-dvizhenie-na-ulitse-rossijskoj
В Краснодаре ДТП с автобусом и 3 иномарками парализовало движение на улице Российской
Фото t.me/chpkrasnodara

Массовая авария с участием пассажирского автобуса и трех легковых автомобилей произошла на улице Российской 11 ноября в 7:05. По свидетельствам очевидцев, поврежденные машины полностью перекрыли дорогу.

По предварительным данным, автобус «МАЗ» двигался по улице Российской в сторону Солнечной. Напротив дома № 280 водитель при перестроении не предоставил преимущество Nissan, который шел в попутном направлении справа. Произошло столкновение. От удара иномарка изменила траекторию движения и врезалась в автомобиль Toyota, который ехал во встречном направлении. Toyota, в свою очередь, столкнулась с Fiat, двигавшемся в попутном с ней направлении справа.

«В результате ДТП никто из его участников не пострадал», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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