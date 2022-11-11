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В Динском районе в массовом ДТП с трактором пострадали три человека

Происшествия
11.11.2022 11:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-v-massovom-dtp-s-traktorom-postradali-tri-cheloveka
В Динском районе в массовом ДТП с трактором пострадали три человека
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 10 ноября в 19:15 на 13 км автодороги «Динская — Старомышастовская».

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не выбрал безопасную скорость движения и врезался в трактор под управлением 48-летнего местного жителя. Трактор опрокинулся, а иномарку выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Mitsubishi под управлением 54-летней женщины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП две пассажирки Mitsubishi 63 и 68 лет, а также 65-летняя пассажирка Volkswagen получили травмы. Их госпитализировали в больницу. Виновник аварии не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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