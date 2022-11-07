В Краснодаре в ДТП с тремя машинами опрокинулась «Нива», пострадал водитель

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 7 ноября в 12:25 на улице Мачуги.

По предварительным данным, 70-летний местный житель за рулем ВАЗ-2104 ехал по улице Бородинской со стороны Мачуги. При повороте налево пенсионер не уступил дорогу водителю Ford, машины столкнулись. От удара иномарка врезалась в «Ниву», от чего российский автомобиль перевернулся на бок.

«В результате аварии пострадал водитель «Нивы», 38-летний местный житель. Его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Установили, что у виновника аварии отсутствовала страховка на автомобиль. На него составили административный протокол. Ему назначен штраф в размере 800 рублей.

Также правоохранители выяснили, что водитель «Нивы» ехал без водительских прав — у удостоверения истек срок действия. На него также составили административный протокол. По этому нарушению предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей.

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