В Краснодаре в ДТП с тремя машинами опрокинулась «Нива», пострадал водитель
Авария произошла 7 ноября в 12:25 на улице Мачуги.
По предварительным данным, 70-летний местный житель за рулем ВАЗ-2104 ехал по улице Бородинской со стороны Мачуги. При повороте налево пенсионер не уступил дорогу водителю Ford, машины столкнулись. От удара иномарка врезалась в «Ниву», от чего российский автомобиль перевернулся на бок.
«В результате аварии пострадал водитель «Нивы», 38-летний местный житель. Его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Установили, что у виновника аварии отсутствовала страховка на автомобиль. На него составили административный протокол. Ему назначен штраф в размере 800 рублей.
Также правоохранители выяснили, что водитель «Нивы» ехал без водительских прав — у удостоверения истек срок действия. На него также составили административный протокол. По этому нарушению предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей.
Читайте также: в Краснодарском крае тонированная «пятерка» в темноте наехала на пешехода, он впал в кому.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
- Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
- Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию