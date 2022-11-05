В Краснодарском крае тонированная «пятерка» в темноте наехала на пешехода, он впал в кому

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 4 ноября около 1:10 в поселке Обильном Крыловского района на улице Курской.

По предварительным данным, ночью 22-летний водитель за рулем ВАЗ-210540 превысил скорость, машину занесло, и она влетела в 24-летнего пешехода, который шел посередине дороги. В результате наезда парень получил тяжелые травмы, сейчас он в коме.

Выяснилось, что у водителя «пятерки» нет водительского удостоверения и страховки, а тонировка на стеклах была более допустимых значений по светопропускаемости.

Кроме того, установлено, что на дороге отсутствует тротуар, и она не достаточно освещена. Сотрудники Госавтоинспекции выдали представление об устранении нарушений владельцу дороги, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

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