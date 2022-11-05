В Сириусе легковушка на встречке столкнулась с рейсовым автобусом, пострадали три человека

Фото ОМВД России по федеральной территории «Сириус»

ДТП произошло 4 ноября около 23:00 на улице Каспийской.

По предварительным данным, водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «Лиаз». От удара легковой автомобиль отбросило на тротуар.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира легковушки. Пострадавших с травмами доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего и степень вины участников устанавливаются, сообщает официальный канал ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в Telegram.

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