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В Сочи в массовом ДТП с четырьмя легковушками пострадали пять человек

Происшествия
04.11.2022 17:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-massovom-dtp-s-chetyrmya-legkovushkami-postradali-pyat-chelovek
В Сочи в массовом ДТП с четырьмя легковушками пострадали пять человек
Кадр из видео t.me/gibddsochi

ДТП произошло 4 ноября в 14:30 на Мацестинском виадуке на Курортном проспекте. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Автор видео пояснил, в результате аварии движение по мосту было полностью заблокировано.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и отвлекся на телефон.

В результате аварии пострадали пять человек. Механические повреждения получили четыре машины: Hyundai, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat и «Лада Ларгус», сообщает Госавтоинспеция Сочи в Telegram.

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