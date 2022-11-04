В Сочи в массовом ДТП с четырьмя легковушками пострадали пять человек

Кадр из видео t.me/gibddsochi

ДТП произошло 4 ноября в 14:30 на Мацестинском виадуке на Курортном проспекте. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Автор видео пояснил, в результате аварии движение по мосту было полностью заблокировано.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и отвлекся на телефон.

В результате аварии пострадали пять человек. Механические повреждения получили четыре машины: Hyundai, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat и «Лада Ларгус», сообщает Госавтоинспеция Сочи в Telegram.

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